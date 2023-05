Das Karma-Liebeshoroskop für das Sternzeichen Krebs

So wie Sie sich lange von Ihrem Elternhaus nicht lösen konnten, hängen Sie später an Ihren Beziehungen fest, klammern, geraten oft selbst in Abhängigkeit von labilen Partnern, die Sie nur ausnutzen. Sie kleben an der Heimat, hängen am Ort, an dem Sie aufwuchsen – nur daheim sind Sie glücklich, in der eigenen Familie verwandeln Sie sich oft zum Tyrannen, der ängstlich über andere wacht.

Ihr Karma, entstanden in Schicksalsschlägen, Katastrophen, Kriegen – über das Sie hinauswachsen müssen, der Neumond im Sextil hilft Ihnen dabei. Sie müssen die Grenzen in Ihrem Kopf überwinden, von alten Vorstellungen und Ängsten loslassen, mutig das eigene Leben wagen, vollkommen unabhängig von einem Partner, der Sie ohnehin nur in Ihrer Selbstentfaltung bremst.

Alles über das Sternzeichen Krebs auf einen Blick

