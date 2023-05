Das Karma-Liebeshoroskop für das Sternzeichen Löwe

Falls Sie es nicht schon überwunden haben, treibt Sie Ihr Karma immer wieder in die Arme der falschen Partner. Schmeichler, labile Lebenskünstler, Versager, die Ihre starke Persönlichkeit suchen, um sich selbst in den Vordergrund zu spielen, und die Sie nur ausnützen. Sie sind dafür anfällig, weil Sie oft die Anerkennung, den Respekt und die Bewunderung brauchen, um tiefe Komplexe zu überspielen, die ein voriges Leben in Ihnen hinterlassen hat. In dem Sie Macht uns Einfluss verloren haben. Die Venus im beflügelnden Trigon zu Ihnen führt Sie jetzt zu dem Menschen, der für Sie bestimmt ist. Er wird Sie aufbauen und nicht ausnützen.

Alles über das Sternzeichen Löwe auf einen Blick

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!