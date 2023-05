Das Karma-Liebeshoroskop für das Sternzeichen Zwillinge

Ihr Karma belastet Ihre Beziehung oft mit Rechthaberei. Sie lassen niemand ausreden, müssen immer ein Wort draufsetzen, auch wenn schon alles gesagt ist – und Sie ziehen geschwätzige Chaoten an, die sich in Widersprüchen verstricken. In strengen bürgerlichen Grenzen, die alles ablehnten, was anders war, anders dachte, entstand Ihr Karma ­– das sich in ständigem Widerspruch ergeht, Hauptsache dagegen. Die Venus im Sextil hilft Ihnen, toleranter zu werden. Die Menschen mit wohlwollender Neugier und Aufgeschlossenheit zu umarmen. Sie brauchen die offene Diskussionbeziehung, in der Sie auch mal eine Nacht durchquatschen können.

