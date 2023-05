Das Karma-Liebeshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau

Ihre rätselhaften Ängste ums Geld hängen wie dunkle Wolken über Ihrem Leben, die alles verdüstern, Ihnen die Freude nehmen. Und die Ihren Partner, Ihre Familie unter einem enormen Leistungsdruck setzen. Solange Sie diesen Versagensängsten ausgesetzt sind, gönnen Sie sich nichts, erschweren Sie sich mit übertriebener Sparsamkeit das Leben.

Ihr Karma drängt Sie in Angepasstheit, in Angst aufzufallen, Sie sind stets um Ihren guten Ruf besorgt, und darum bedacht, was man über Sie denken könnte. Weil Sie in früheren Reinkarnationen chaotische Zustände in den Ruin trieben. Der Neumond im Trigon wird Ihnen jetzt helfen, Ihre Ängste zu überwinden und in eine glückliche Beziehung zu finden, in der man sich gegenseitig vertraut, sich stützt, fördert und aufbaut.

Alles über das Sternzeichen Jungfrau auf einen Blick

