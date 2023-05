Das Karma-Liebeshoroskop für das Sternzeichen Schütze

Sie haben einen Hang zur Philosophie und Religion, sind oft auf der Suche nach einem höheren Sinn im Leben, sind süchtig nach dem Wissen, das Ihnen weite Reisen mit dem Partner eröffnen sollen. Wenn daraus Karma entstand, weil Sie in einem vorigen Leben wegen Ihres Glaubens verfolgt wurden, dann verengt sich Ihr Horizont. Dann wird aus dem liberalen, belesenen Weltenbürger die einseitige Predigerin, die in jeder Beziehung Ihre Erkenntnisse und Ihre Moral dem Partner aufdrängen will. Die Gefahr besteht, dass Sie dazu neigen, oft mit dem Wissen irgendwelcher Gurus unserer Zeit zu missionieren.

Sie glauben daran. Sie sind überzeugt davon, aber vielleicht hat gerade diese Begeisterung an neuem Wissen viel Streit in Ihre Beziehungen getragen, weil sich der Partner belehrt und von so viel Elan überfahren fühlte. Die Venus im beflügelnden Trigon zu Ihnen wird Brücken bauen, wird Ihnen helfen, dieses Karma jetzt zu überwinden. Sie müssen nur ein bisschen offener auf Ihren Partner eingehen, ihn verstehen und nicht belehren.

