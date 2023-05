Das Karma-Liebeshoroskop für das Sternzeichen Skorpion

Ihr Karma kann in Misstrauen, in Kontrollsucht ausgeartet sein, mit der Sie vielleicht manchmal dem Partner nachspionieren. Was jegliche Beziehung belastet, das gegenseitige Vertrauen einschränkt und die Menschen voreinander entfernt. Aber man muss Ihr verschlossenes Wesen verstehen – es entstand meist in düsteren gefährlichen Zeiten, in denen Sie niemand trauen konnten, vielleicht sogar als weise Frau verfolgt wurden.

Ein Karma, das Sie zu einem unbequemen Partner macht, der misstrauisch nach menschlichen Geheimnissen bohrt, dem nichts verborgen bleibt und der sich fanatisch an Lügen festbeißt. Oft taut dieses vorsichtige, manchmal abweisende Wesen erst in reifen Jahren auf, aber der Neumond in Opposition zu Ihnen hilft Ihnen dabei. Sie müssen sich allerdings öffnen, bereit sein, auf den Partner zuzugehen.

Alles über das Sternzeichen Skorpion auf einen Blick

