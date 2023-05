Das Karma-Liebeshoroskop für das Sternzeichen Waage

Ihr Karma treibt Sie immer wieder in die Arme falscher Partner. Weil Sie in Ihrer ewigen Angst vor der Einsamkeit ständig faule Kompromisse eingehen, zu viel schlucken, alles tolerieren, für die unsensibelsten Partner, die sicher nicht zu Ihnen passen, alles tun, nur um nicht alleine zu sein. Vielleicht zerbrachen schon viele Beziehungen an diesem Karma, das in einem vorigen Leben entstand, in dem Sie vollkommen alleine waren, ausgeliefert, ohne Eltern, ohne Partner.

Das prägte Sie, dabei brauchen gerade Sie die Beziehung, in der Sie sich Ihre Eigenständigkeit erhalten, um sich zu entwickeln und zu verwirklichen. Die Venus in Opposition zu Ihnen wird Ihnen jetzt helfen, dieses Lebensgefühl wieder zu entdecken. Und das Gefühl zu überwinden, das Sie für Ihren Partner zu viel aufgegeben und nichts zurückbekommen.

