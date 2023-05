Das Karma-Liebeshoroskop für das Sternzeichen Widder

Ihr Karma hat Sie zum schwierigen Partner gemacht. Sie sind nur auf sich selbst bezogen, dulden keinen Widerspruch und brauchen die absolute, ständige Aufmerksamkeit. Eine andere Meinung empfinden Sie als Angriff auf Sie und als mangelnden Gemeinschaftsgeist. Sie leiden darunter, fühlen sich zu wenig beachtet, nicht richtig wahrgenommen. Was letztendlich zu Vorwürfen und bösem Streit führen wird. Oder eben zu den falschen Partnern, die Ihnen ewig recht geben.

Die Venus in Ihrem Sternzeichen wird Ihnen helfen, das Karma zu überwinden, das in schwierigen Zeiten entstand, in denen Sie offen angegriffen wurden. Sie brauchen die Streitbeziehung, die Auseinandersetzung mit dem Partner, nur daran werden Sie wachsen, wird auch Ihre Liebe wachsen. Sie müssen die geliebten Menschen, die Ihr Leben mit Ihnen teilen, ernst nehmen können. Gerade das ist wichtig.

Alles über das Sternzeichen Widder auf einen Blick

Was die Tarotkarten über Ihr Leben wissen