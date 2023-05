Das Karma-Liebeshoroskop für das Sternzeichen Stier

Egal, wie viel Geld Sie zusammengespart haben – Sie belasten Ihren Partner, Ihre Familie mit ängstlicher Sparsamkeit, die zu strengem Geiz werden kann. Aus panischer Angst um Ihre Existenz, leisten Sie sich nichts, gönnen Sie Ihren Lieben keine Freude und ziehen sich vollkommen aus dem gesellschaftlichen Leben zurück.

Kein Ausflug mit Freunden, kein Abend im Restaurant, kein Kino – der Neumond in Ihrem Sternzeichen hilft, dieses Karma zu überwinden, das in einem früheren Leben durch Pleiten, Kriege, Vertreibung entstanden ist. Sie brauchen den totalen Neuanfang in fröhlicher Gesellschaft von vielen Freunden und Bekannten. Der Neumond gibt Ihnen diese zweite Chance, in einem Leben ohne Angst.

Alles über das Sternzeichen Stier auf einen Blick

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Tageshoroskop