Das Liebeshoroskop 2022 für das Sternzeichen Steinbock

Bis zum 7. März halten sich gleich Venus und Mars in Ihrem Zeichen auf – eine tolle Kombination aus großen Gefühlen und Leidenschaft. Sie stehen jetzt auch zur Abwechslung wirklich dazu, was Sie empfinden und zeigen es auch. Das kommt bei Ihrem oder Ihrer Partner*in sehr gut an.

Der Frühling ist eine wunderschöne Zeit. Genießen Sie jede Minute. Im Sommer müssen Sie dagegen ein bisschen mehr auf Ihr Gegenüber eingehen. Sie können jetzt schnell falsch verstanden werden.

Ab September bessert sich das jedoch schlagartig. Sie finden wieder richtig zueinander und lernen sich noch einmal ganz neu kennen. Das Jahr geht mit großen Gefühlen zu Ende. Sie wissen nun, was Sie aneinander haben und können sich auf Ihre*n Partner*in in jeder Situation verlassen – was für ein gutes Gefühl.

Erhalte dein Horoskop und persönliche Beratung auf www.aurea.de. Jetzt 30 € Startguthaben sichern