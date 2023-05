Die besten Partner für den Steinbock: Er zeigt nicht alles von sich

Steinböcke sind die geborenen Geschäftemacher, Arbeitstiere, Vorgesetzte und Direktoren. Aber sie sind keine Menschen, die von sich aus Führungspositionen anstreben. Sie halten sich auch von Kämpfen fern, bei denen es darum geht, wer besser ist. Aber es gibt ein Sternzeichen, mit dem er sich ausgezeichnet versteht, und der es genau richtig macht, wenn wichtige, berufliche Positionen zu gewinnen sind. Das ist die Waage. Menschen mit diesem Sternzeichen besitzen die große Gabe, das, was sie erreichen wollen, ohne direkten Kampf zu bekommen. Allerdings fehlt einer Waage wiederum die Ausdauer, um sich in der Arena der tüchtigen durchzusetzen. Wenn aber ein Steinbock an seiner Seite ist, verschwindet dieses Manko. Beide zusammen sind das optimale Team, um weit nach oben zu gelangen. Es ist auch so, dass in aller Regel ein Steinbock in Führungspositionen eine Waage als Co. oder wenigstens als Sekretärin hat. Genauso funktioniert es auch andersherum. Andere gute Geschäftspartner für den Steinbock sind Wassermänner und Zwillinge. Beide Sternzeichen besitzen das, was ein Steinbock beinah überhaupt nicht beherrscht, nämlich Kontakte herzustellen und neue Geschäfte zu initiieren.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Steinbock