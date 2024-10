Das Liebestage-Horoskop ab dem 15.10.24: Sternzeichen Waage

In dieser Woche stehen Harmonie und Balance im Fokus. Die Venus ermutigt Sie, Veränderungen in Ihren Beziehungen zuzulassen. Schaffen Sie Raum für offene Gespräche. Welche Bedürfnisse möchten Sie Ihrem Partner mitteilen? Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um alte Konflikte zu klären und Versöhnung zu suchen. Achten Sie darauf, ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen herzustellen. Kleine Gesten der Wertschätzung können viel bewirken, zum Beispiel ein unerwartetes Kompliment oder gemeinsam zubereitete Mahlzeiten. Wie schaffe ich Harmonie in meinem direkten Umfeld? Überlegen Sie, wie Sie diese Woche Ihre Beziehungen harmonisieren und ein Stück Frieden hineinbringen können. Manchmal sind es die kleinsten Veränderungen, die den größten Unterschied machen.

Ihr persönliches Venus-Mantra:

„Ich harmonisiere meine Beziehungen und ziehe Liebe und Frieden an.“