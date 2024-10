Das Liebestage-Horoskop ab dem 15.10.24: Sternzeichen Skorpion

Für Skorpione bringt diese Woche intensives und tiefgehendes Erleben. Ihre Leidenschaft kommt durch den Einfluss der Venus stark zur Geltung. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre wahren Gefühle offen zu zeigen und auf Ihre Intuition zu hören. Ist es nicht schön, sich in einer Beziehung tief mit dem anderen zu verbinden? Überlegen Sie, was Sie in den letzten Wochen gerne angesprochen hätten. Offene Gespräche helfen Ihnen, Klarheit zu schaffen und Missverständnisse auszuräumen. Akzeptieren Sie die Schönheit des Ungewissen und lassen Sie sich nicht von Ängsten abhalten. Entdecken Sie, wie viel Kraft in der Verbindung mit dem anderen steckt und wie sie Ihre Sicht auf die Welt verändern kann.

Ihr persönliches Venus-Mantra:

„Ich erlaube der Liebe, in ihrer tiefsten Form in mein Leben einzutreten.“