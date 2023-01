Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. Darum ist das tägliche Mond-Mantra so hilfreich.

Das Mond-Mantra vom 23. bis 29. Januar 2023

Mit dem täglichen Mond-Mantra haben Sie die Möglichkeit, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!

Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen, das können Sie handhaben, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.

Tipp: Herrscht ein Vollmond oder Neumond, dann kombinieren Sie Ihr Mond-Mantra des Tages in diesem Fall mit einem Neumond-Ritual oder einem Vollmond-Ritual. Somit lässt sich die Kraft des Mondes am besten nutzen.

Montag, 23. Januar 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich verspreche dir für heute, dass ich Verständnis für meine Mitmenschen habe, auch wenn ich im Recht im.

Dienstag, 24. Januar 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, manchmal ist es leichter, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, aber mit deiner Hilfe tu ich das nicht.

Mittwoch, 25. Januar 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich habe das Gefühl, dass ich alles sofort und gleichzeitig erledigen muss, aber mit deiner Hilfe schaff ich das.

Donnerstag, 26. Januar 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, danke für die Power, die du mir heute schenkst. Damit komme ich weit und kann mich dann aufs Wochenende freuen.

Freitag, 27. Januar 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich hab tolle Ideen im Kopf, die ich gerne umsetzen möchte. Bitte unterstütz mich und bleib treu an meiner Seite. Danke!

Samstag, 28. Januar 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich würde mich ja gerne auf einen Kompromiss einlassen, aber nur, wenn ich dabei nicht komplett hintergangen werde.

Sonntag, 29. Januar 2023

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, danke, dass du auch am heutigen Sonntag für mich da bist, mir Kraft schenkst und auf mich achtest und aufpasst.

