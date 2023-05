Das Merkur-Horoskop im November 2021 für den Löwen

Sie sind im Zeichen der Lebenslust und des Selbstbewusstseins geboren. Doch leider scheitern Sie oft an den Herausforderungen, die der Alltag so stellt. Deshalb ist es wichtig für Sie, ehrliche und verlässliche Beziehungen zu genießen. Doch in den Sommermonaten ist einiges schiefgelaufen. Lieb gewonnene Menschen haben Sie verletzt, vielleicht sogar schlecht über Sie geredet. Ihrem Selbstwert hat das nicht gutgetan. Doch jetzt, da Merkur in den Schützen geht, fällt die Anspannung allmählich von Ihnen ab. Ihr inneres Feuer wird gestärkt, Sie erhalten neuen Mut und Zuversicht. Nicht nur das, auch einige Freunde kommen aus der Deckung und geben Ihnen Rückhalt und Bestätigung. Eine gute Vorlage zu erkennen, wer wirklich zu Ihnen steht.

