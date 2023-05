Das Merkur-Horoskop im November 2021 für den Wassermann

2021 – so hieß es Anfang des Jahres – sollte das Jahr des Wassermanns sein. Jetzt, da der strukturierende Saturn und der sinnstiftende Jupiter in Ihrem Zeichen wieder an Fahrt gewinnen, ist ein guter Zeitpunkt für Sie, mit sich selbst diesbezüglich ins Gericht zu gehen. Was hat in den letzten Monaten tatsächlich gut funktioniert? Wo hingegen mussten Sie ordentlich Federn lassen. Gerade bei letzteren Themen kann der dynamische Schütze-Merkur das Rad durchaus noch herumreißen, wenn Sie bereit sind, jetzt alles dafür zu geben. Überlegen Sie genau, was Ihnen noch fehlt, um schwierige Projekte zum erfolgreichen Abschluss zu bringen. Der Merkur im Schützen stellt Ihnen die bisher ausgebliebene Rückendeckung, sobald Ihr Plan Hand und Fuß hat.

Artikelbild und Social Media: Collage mit urbazon/iStock und Astrowoche.de