Das Merkur-Jupiter-Horoskop ab dem 21.02.2025: Sternzeichen Löwe

Zugegeben, der Jahresanfang könnte sich für Sie in Finanzdingen etwas holprig gestalten, lieber Löwe. Doch keine Angst: Machen Sie sich die Kraft des Ihnen wohlgesonnenen Mars zunutze und bringen Sie endlich Ordnung in Ihren Alltag. Schieben Sie die Steuererklärung nicht länger vor sich her, erstellen Sie eine Budgetplanung für das Jahr 2025 – und halten Sie sich daran. So erhalten Sie einen guten Überblick darüber, was Sie sich derzeit leisten können. Falls Sie sich gerade beruflich verändern wollen, seien Sie gewiss, dass Merkur Ihnen in diesen Tagen den Rücken dafür stärkt. Anstatt Sie zum Zocken zu verführen, unterstützt er einen Neuanfang.

Ihr Finanzmantra:

„Ich strukturiere mein Leben und schaffe Raum für finanziellen Erfolg.“