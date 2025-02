Das Merkur-Jupiter-Horoskop ab dem 21.02.2025: Sternzeichen Krebs

Die aktuelle Mondstellung in Verbindung mit der Konfrontation von Merkur und Jupiter könnte sich in Ihrer Geldbörse bemerkbar machen, lieber Krebs. Halten Sie dieses Wochenende in Geldangelegenheiten lieber die Füße still und nutzen Sie die letzte Woche, in der Mars rückläufig durch Ihr Zeichen reist, für eine Meditation zum Thema Unabhängigkeit. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können Ihnen helfen, ohne riskante Geschäfte positiven Schwung in Ihre angespannte Finanzlage zu bringen. Ab nächster Woche unterstützt Sie Mars mit besonders kreativen Ideen und führt Ihnen wichtige Kontakte zu.

Ihr Finanzmantra:

„Ich vertraue auf meine innere Stärke und gestalte meine finanzielle Zukunft eigenverantwortlich.“