Das Mondfinsternis-Horoskop ab dem 14.03.25: Sternzeichen Steinbock

Verantwortung war für Sie immer ein großes Thema, lieber Steinbock. Da der transformierende Pluto vor einiger Zeit Ihr Zeichen verlassen hat, spüren Sie noch immer überdeutlich, wie sehr Sie dadurch Ihr eigenes Glück vernachlässigt haben. Stabilität, Sicherheit und Vertrauen stehen bei Ihnen weiterhin hoch im Kurs. Der Vollmond in der Jungfrau öffnet Ihnen die Augen für das, was Sie wirklich brauchen – nicht nur das, was Sie für richtig halten. Jetzt ist die Zeit, sich von unnötigem Ballast zu trennen und eine neue Richtung einzuschlagen. Lassen Sie das Gefühl los, immer alles kontrollieren zu müssen – dann wird sich Ihr größter Herzenswunsch erfüllen.

Ihr Mantra:

Ich vertraue dem Leben und erlaube mir, wahres Glück zu empfangen.