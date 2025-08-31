Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Sternzeichen Stier

Sie halten fest, lieber Stier. An Gewohntem, an Sicherheiten, an Menschen, die längst nicht mehr mit Ihrem Herzen schwingen. Diese Mondfinsternis zeigt Ihnen, wie sehr Sie sich selbst manchmal im Weg stehen, weil Sie das Leben kontrollieren wollen. Merkur in der Jungfrau betont: Ihre Sorge um Stabilität ist verständlich, aber sie darf Ihr Herz nicht verschließen. Manchmal liegt der wahre Reichtum im Vertrauen in das Universum. Wagen Sie es, sich für das Unbekannte zu öffnen. Auch wenn es Unsicherheit bedeutet. Denn vielleicht ist genau diese Unsicherheit das Tor zu etwas, das Sie sonst nie finden würden: Lebendigkeit.

Ihr Mantra zur Mondfinsternis:

„Ich lasse los und empfange, was mir wirklich guttut.“