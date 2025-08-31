Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Sternzeichen Widder

Lieber Widder, es fällt Ihnen schwer, Schwäche zu zeigen. Sie wollen unabhängig sein und doch geraten Sie immer wieder in Situationen, in denen Sie sich ausgenutzt, überfordert oder übergangen fühlen. Der karmische Schatten dieser Woche könnte Ihnen zeigen, dass dahinter die Angst steht, sich angreifbar zu machen. Wenn Sie sich jetzt selbst erlauben, Ihre Gefühle zu zeigen, könnte dieser Schmerz endlich heilen. Mars in Spannung zu Jupiter warnt Sie davor, zu schnell zu handeln. Ihre Kraft liegt jetzt nicht im Voranstürmen, sondern im Innehalten. Und darin, sich selbst immer mit Liebe und Verständnis zu begegnen.

Ihr Mantra zur Mondfinsternis:

„Ich akzeptiere mich so wie ich bin, dann werden es auch die anderen tun.“