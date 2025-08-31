Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Sternzeichen Zwillinge

Sie lieben es, lieber Zwilling, viele Gedanken zu bewegen und sich immer abzulenken. Doch diese Woche hält Ihnen einen Spiegel vor: Manches, was Sie zerdenken, wollen Sie in Wahrheit nicht fühlen. Das Quadrat zwischen Merkur und Uranus zeigt, dass Sie Geld oder Unterhaltung nutzen, um eine innere Unruhe zu überdecken. Doch echte Klärung kommt nicht von außen. Sie kommt, wenn Sie sich Zeit nehmen, um zu reflektieren. Der Mond in den Fischen lädt Sie ein, tiefer zu gehen. Tauchen Sie in Ihre Seele ein und spüren Sie sich selbst.

Ihr Mantra zur Mondfinsternis:

„Ich lausche meiner Seele und nicht meinen Gedanken.“