Das Mondpausen-Horoskop ab dem 7. Juli 2025: Sternzeichen Steinbock

Diese Woche sind Sie eingeladen, lieber Steinbock, nicht nur Ihren engen Terminplan zu überprüfen, sondern auch Ihr Herz. Besonders die zweite Mondpause bringt eine Stille in Ihr Leben, in der Sie Ihre wahren Gefühle laut hören können, wenn Sie es zulassen. Vertrauen Sie darauf, dass auch Pausen produktiv sind, denn sie sind dazu da, Ihnen Klarheit zu schenken. Vermeiden Sie es, jetzt jede Verantwortung zu schultern oder anderen Ihre Stärke zu beweisen. Stattdessen dürfen Sie sich selbst fragen, was Sie brauchen, um sich sicher zu fühlen. Denn wer sich selbst liebt, kann auch andere stark machen. Erlauben Sie sich, Ihre eigene Kraft liebevoll anzunehmen.

Ihr magisches Mondmantra:

"Ich darf auch mal schwach sein, um stark zu werden."