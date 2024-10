Das Neumond-Horoskop ab dem 1. November 2024 für das Sternzeichen Waage

Sie, liebe Waage, wissen es selbst am besten: Entscheidungen zu treffen, fällt Ihnen überhaupt nicht leicht. Ihre Angst vor Konflikten und Streit hält Sie oft davon ab, klare Stellung zu beziehen. In den letzten Skorpion-Wochen wurde es besonders deutlich, wie sehr Sie sich dadurch zuweilen selbst im Weg stehen. Während andere den Erfolg ernten, der eigentlich Ihnen zusteht, ziehen Sie sich zurück und schweigen. Doch damit ist jetzt Schluss! Der Skorpion-Neumond fordert Sie auf, mutig für Ihre Träume einzustehen und sich nicht mehr von anderen ausbremsen zu lassen. Das, was jetzt tief in Ihnen reift, wird Sie auf den richtigen Pfad bringen.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich lasse mich nicht beirren und gehe entschlossen meinen Weg!“