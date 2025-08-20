Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Sternzeichen Fische
Aus der Serie: Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Wie die Kräfte der Jungfrau jetzt Ihre Wunden heilen!
Wie die Jungfrau-Energien und der Neumond ab dem 22.08.25 Fischen dabei helfen, alte Wunden zu heilen!
Lieber Fisch, Sie sind und bleiben ein Herzensmensch – sensibel, mitfühlend und leider oft zu nachgiebig. Der Neumond in Ihrem Gegenzeichen Jungfrau konfrontiert Sie nun mit der Frage: Wo haben Sie sich selbst vergessen? Es ist wirklich an der Zeit, Grenzen zu setzen… Ihre Seele darf jetzt heilen, besonders dort, wo Sie sich immer klein gemacht haben. Die Jungfrau-Energie gibt Ihnen Bodenhaftung und den Mut, Klarheit zu schaffen. Sie dürfen selbstständig wählen, was und wer Ihnen guttut. Lassen Sie sich nicht ausnutzen, nur weil Sie so ein großes Herz haben!
Ihr Neumond-Mantra:
„Ich achte meine Gefühle und setze gesunde Grenzen.“
