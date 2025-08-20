Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Sternzeichen Wassermann

Sie, lieber Wassermann, wirken oft unnahbar, doch unter der Oberfläche liegen tiefe Gefühle. Der aktuelle Neumond berührt genau diese unsichtbare Schicht und lädt Sie dazu ein, wieder mehr in das Leben und die Liebe zu vertrauen. Vielleicht haben vergangene Verletzungen Sie sehr vorsichtig gemacht. Doch jetzt ist der Moment, sich dem Leben wieder zu öffnen. Alte Ängste können weichen, wenn Sie sich erlauben, Nähe zuzulassen. Die Kraft der Jungfrau hilft Ihnen, neue Verbindungen einzugehen.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich lasse die Liebe in mein Leben.“