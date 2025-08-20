Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Sternzeichen Steinbock

Sie tragen immer die Verantwortung, lieber Steinbock. Manchmal auch viel zu viel davon… Der Neumond in der erdenden Jungfrau bringt eine Erinnerung daran, dass auch Sie verletzlich sind und Ruhe brauchen. Es ist in Ordnung, nicht immer stark und kontrolliert zu sein. Vielleicht spüren Sie, wie wichtig es ist, sich von alten Schuldgefühlen zu befreien. Die Sonne in der Jungfrau ermutigt Sie, neue Routinen zu schaffen, die Ihnen guttun. Verwandeln Sie das „Ich muss“ öfter mal in ein „Ich darf“. Ihre Disziplin wird nicht schwächer, wenn Sie liebevoll mit sich sind – im Gegenteil. Sie gewinnen neue Kraft, wenn Sie sich selbst mehr erlauben.

Ihr Neumond-Mantra:

„Kraft zu tanken macht mich stärker.“