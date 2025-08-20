Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Sternzeichen Stier

Der Neumond öffnet Ihren Geist und Ihr Herz für so vieles, was Sie lange nicht mehr gespürt haben, lieber Stier! Ihre außerordentliche Kreativität, Ihre leidenschaftliche Lust am Leben, Ihr Strahlen, all das möchte zurückkehren! Vielleicht haben vergangene Enttäuschungen Sie vorsichtig gemacht, fast schon misstrauisch. Doch die Zeit des inneren Winterschlafs ist vorbei. Ihre Heilung beginnt dort, wo Sie sich wieder erlauben, zu fühlen. Ihre Freude war nie weg, sie hat nur auf Sie gewartet.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich erlaube mir, wieder zu leuchten.“