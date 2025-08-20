Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Sternzeichen Zwillinge

Liebe Zwillinge, dieser Jungfrau-Neumond führt Sie in die Tiefe Ihres inneren Zuhauses. Dort, wo Sie sich manchmal einsam fühlen, selbst wenn Sie in Gesellschaft sind. Alte Verletzungen aus der Kindheit könnten sich jetzt zeigen, aber nicht um Sie zu erschüttern, sondern um Sie von negativen Glaubenssätzen zu befreien. Sie erkennen: Die Geschichte muss nicht so weitergehen. Sie dürfen neu wählen, wie Sie leben, lieben und vertrauen wollen. Vielleicht ist es jetzt Zeit, sich einen sicheren Ort zu schaffen, innerlich und äußerlich. Die Ruhe, die Sie sich oft selbst verweigern, heilt tiefer als jedes Gespräch.

Ihr Neumond-Mantra:

„In mir ist mein sicherster Ort.“