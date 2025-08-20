Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Sternzeichen Widder

Lieber Widder, der Jungfrau-Neumond beleuchtet Ihre alltäglichen Routinen und genau dort sitzt oft ein chronischer Kummer, den Sie gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Vielleicht spüren Sie jetzt, wie sehr Sie sich immer von Ihren wahren Gefühlen ablenken wollen. Doch Heilung geschieht nicht im Dauerlauf, sondern in der Pause. Dieser Neumond schenkt Ihnen die Kraft, endlich ernsthafte Grenzen zu setzen und das vor allem sich selbst gegenüber.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich muss nicht immer funktionieren.“