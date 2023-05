Das Neumond-Horoskop für den Steinbock

Als Erdzeichen akzeptieren Sie Veränderungen zwar, aber Sie begrüßen Sie nicht. Insbesondere dann nicht, wenn Sie ungeplant und spontan vonstatten gehen. Genau das aber blüht Ihnen mit diesem Neumond. Er stellt Gewohnheiten infrage und fordert von Ihnen, sich dem Neuen zu stellen. Dabei hatten Sie es sich gerade in Ihrem Leben so richtig gemütlich gemacht. Vielleicht tröstet es Sie ja, dass die Neuerungen sich auf dem Gebiet der Liebe vollziehen werden. Für Solo-Steinböcke heißt es daher: Machen Sie Platz an Ihrer Seite. Steinböcke in Beziehungen spüren wieder Schmetterlinge im Bauch und fühlen sich wie frisch verliebt.

Persönliches Mondmantra: Ich öffne mich gerne den Veränderungen und lasse Gefühlen der Liebe Raum, sich zu entfalten.