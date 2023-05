Das Neumond-Horoskop: Das ist Ihre große Chance am 8. August

Die astrologischen Konstellationen, die zeitgleich im Horoskop des Neumondes zu sehen sind, geben weitere Hinweise darauf, wie wir die Energie des Neumondes optimal nutzen können. Uranus steht im Quadrat zur Konjunktion aus Sonne und Mond. Er bringt zusätzlich Veränderungsenergie ins Spiel. Weil es ein Quadrat ist, kann sich dieser Impuls in einer unterschwelligen Aufregung oder Nervosität bemerkbar machen. Doch dies ist nur ein Hinweis unserer Seele, dass die Zeit für etwas Neues gekommen ist.

Uranus verstärkt dieses Bedürfnis nur und macht es spürbar. Umso wichtiger ist es, sich zu fragen: „Was in meinem Leben bedarf dringend der Erneuerung?“ Oder: „Wo wünsche ich mir neuen Schwung in meinem Leben?“ Am besten, Sie nehmen sich einen ruhigen Augenblick, spüren in sich hinein und beantworten sich diese Frage. Weil der Neumond im Löwen steht, ist es wichtig, nicht nur über mögliche Neuerungen zu philosophieren, sondern auch gleich die ersten konkreten Schritte zu unternehmen. Wer jetzt zur Tat schreitet, der wird schnell positive Ergebnisse erzielen.

Doch auch dieser Neumond hat verborgene Fallstricke. Die zeitgleiche Opposition aus Venus und Neptun mahnt uns, in Beziehungen Vorsicht walten zu lassen. Hier herrscht Unklarheit an manchen Stellen. Das wiederum macht uns empfänglich für Unehrlichkeit, sei es dass wir selbst es mir der Wahrheit nicht so genau nehmen oder andere uns eine Lüge auftischen. Um hier vorzubeugen, ist es wichtig, alles bis zum Ende auszusprechen und nichts in der Schwebe zu lassen. Nur wer jetzt kompromisslose Ehrlichkeit einfordert, umgeht die Gefahr, dass man ihm ein X für ein U vormacht.