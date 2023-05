Das Neumond-Horoskop für die Fische

Wenn Fische glauben, dass Sie sich vor den Impulsen der Erneuerung verstecken können, dann haben Sie sich geirrt. Auch Sie sollten ernsthaft darüber nachdenken, welche Lebensbereiche jetzt einen gründlichen Neuanstrich vertragen könnten. Zwar hätten Sie es am liebsten, dass Sie sich nicht die Hände schmutzig machen müssen, aber leider kommen Sie nicht umhin, selbst anzupacken. Es lohnt sich in jedem Fall: Wenn Sie erst einmal Ihre Bequemlichkeit abgeschüttelt haben, geht alles ganz leicht. Sie werden merken: Das, was an Veränderungen auf Sie wartet, ist wirklich grandios. Sogar in Sachen Liebe erfüllt sich ein geheimer Wunsch.

Persönliches Mondmantra: Ich gebe mich der Kraft der Neuerung hin und lasse meine Träume Wirklichkeit werden.