Das Neumond-Horoskop im November 2021 für den Krebs

Der Krebs ist der düsteren Welt des Skorpions sehr nahe, der Neumond leuchtet direkt in Ihr Leben, befruchtet, beflügelt Sie zu einem neuen Anfang. Der bei Ihrem Karma eng verbunden mit der Familie ist. Wenn der Skorpion eine Brücke zurück in die Vergangenheit der Verstorbenen Ihrer Familie baut, wenn er der Wächter, der Hüter des Erbes, des Wesens, der Seele Ihrer Vorfahren ist, so sind Sie die Brücke in die Gegenwart Ihrer Angehörigen.

Ihr Zentrum, das Herz dieser Familie – ein Weg, auf dem Sie Ihr geliebter Verstorbener, der Ihnen im Leben nahestand, begleitet, führt. Sie werden seine Anwesenheit spüren. In einem warmen Lufthauch, der Ihnen plötzlich, unerwartet entgegenweht oder in einem eisigen Windstoß, der die Blätter vor Ihnen aufwirbeln lässt. Die Verstorbenen sprechen aus vielen Zeichen, die wir manchmal übersehen. Es kann auch nur ein Gefühl sein, das Sie plötzlich überkommt, wenn zum Beispiel eine schlechte Stimmung Ihre Familie in einen bösen Streit zu zerren droht.

Artikelbild und Social Media: Collage mit WillSelarep/iStock und Astrowoche.de