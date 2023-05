Das Neumond-Horoskop im November 2021 für die Zwillinge

Der Zwilling flattert in Gedanken wie ein Schmetterling durch die Welt der Verstorbenen, aber letztendlich wird ihn die Leichtigkeit seiner Art daran hindern, darin Fuß zu fassen, sich drauf einzulassen: Sie öffnen sich leicht den Stimmen aus dem Reich der Toten, aber die Zweifel bleiben. Mit dem Skorpion, aus dem der Neumond leuchtet, beginnt eine Zeit, die Ihnen fremd ist. Und dennoch erhebt sich tief aus der Seele der meisten Zwillinge ein Geheimnis, das Sie mit dem Jenseits verbindet.

Es gibt unter den Verstorbenen einen Menschen, zu dem Sie ein besonders intensives Verhältnis haben – manchmal ohne dieses Wesen überhaupt gekannt zu haben. Dann ist nur die Ahnung da, ein dumpfes Gefühl, das aus Ihrem Unterbe­wusstsein aufsteigt: Dass es da irgendwo in einer anderen Dimension einen Menschen gibt, der Ihnen näher ist, als es irgendein anderer je sein kann. Ihre Zwillingsseele, die zweite Hälfte Ihrer Seele. Wenn Sie sich auf diesen Gedanken einlassen, wenn Sie in diesem Bewusstsein jetzt in sich selbst versinken, dann wird Sie ein tiefer, innerer Frieden erfassen, der Sie erhaben macht über jegliche Anfeindung des Alltags. Sie müssen nicht mehr kämpfen, sich nicht mehr messen, Sie sind am Ziel.

