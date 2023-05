Das Neumond-Horoskop im November 2021 für den Widder

Der Widder ist ganz daheim in dieser Welt, verstrickt in den Kämpfen des Alltags: Als Geschöpf des Frühlings ist Ihnen das Nebelreich des Herbs­tes fremd, Mystik, das Jenseits, die Vergangenheit, geistige Bereiche wie von einem anderen Planeten. Sie ruhen im Jetzt, aber tragen dennoch die Ahnung spiritueller Dimensionen in sich, in die der Mensch im Zeichen vor Ihnen (in den Fischen) eintauchte. Es ist die Gefühlsebene, die Welt Ihrer Psyche, die Sie mit Ihren Verstorbenen verbindet. Dieses grundehrliche, intensive Empfinden für Menschen, die Ihnen nahestehen, nahestanden. Ihre unerschütterliche Treue, mit der Sie zu den Menschen halten, die Sie lieben.

Der Verstorbene, mit dem Sie intensive Gefühle verbanden, gibt Ihnen die Kraft für neue Kämpfe, für das Erreichen Ihrer Ziele, für Ihr Selbstbewusstsein. Er liebt Sie, er fragt nicht, ob Sie im Recht sind. Ihr Erfolg ist sein Erfolg, Ihr Kampf sein Kampf. Sein Ziel ist nur die Entfaltung Ihrer Persönlichkeit, mit der Sie Ihre Ahnen auf diese Welt schickten. Wenn Sie Ihr Mut verließ, wenn Ihr Kampfgeist an heftigen Widerständen und Enttäuschungen der letzten Jahre erstickte, wird er erwachen, wenn Sie jetzt in sich hineinspüren. Hören Sie in Ihren Tagträumen, in der Meditation die innere Stimme, die aus einer anderen Dimension kommt.

Artikelbild und Social Media: Collage mit WillSelarep/iStock und Astrowoche.de