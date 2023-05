Das schönste Merkur-Geschenk für den Wassermann

Ehrlich gesagt haben Wassermänner kaum Verständnis für Schuldgefühle. Versöhnung setzt aber voraus, dass irgendjemand einen Fehler eingesteht. In solchen Kategorien denken Sie erst gar nicht. Was man von Ihnen lernen kann: Fehler als Möglichkeit zu sehen, sich zu entwickeln. Für Sie ist eine Verletzung die perfekte Gelegenheit zur Selbstverbesserung. Selten fühlen Sie sich also bemüßigt, sich für irgendetwas zu entschuldigen. Dennoch werden Sie merken, dass andere ein Bedürfnis danach haben. Unter Merkur in der Waage fällt es Ihnen leichter, Menschen hier auf Augenhöhe zu begegnen.

Botschaft der Versöhnung: Ich habe ein offenes Ohr für Versöhnliches und gebe einer gemeinsamen Zukunft eine Chance.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/urbazon und Astrowoche.de