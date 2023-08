Das Schutz-Horoskop ab 21.08.2023 für das Sternzeichen Waage

Was für wilde Tage kommen da auf Sie zu, liebe Waage. Ihre Herrscherin, die Liebesgöttin Venus, ist nämlich gerade ziemlich rebellisch drauf. Normalerweise geben Sie gern klein bei, finden Kompromisse in Streitszenarien. Doch am Mittwoch ist der Punkt erreicht, an dem auch Ihr Langmut ein Ende findet. Nur Mut, trauen Sie sich, Ihre Meinung gern auch lautstark und deutlich zu äußern. Je mutiger Sie aussprechen, was Sie nervt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Gegenüber endlich versteht, was Ihnen wahrhaft wichtig ist. Keine Angst, der couragierte Mars reist am Sonntag in Ihr Zeichen und gibt Ihnen genau die richtigen Worte ein, damit Sie sich mehr Freiraum und Respekt verschaffen können.

Ihr Mantra: „Ich stehe zu meiner Meinung.“