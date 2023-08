Das Schutz-Horoskop ab 21.08.2023 für das Sternzeichen Jungfrau

Wenn Ihr Herrscher, der kluge Merkur, Sie besucht, können Sie Ihrem Umfeld normalerweise besonders klar Ihre Bedürfnisse verdeutlichen. Doch ausgerechnet zu Ihrer Geburtstagszeit, liebe Jungfrau, legt der Götterbote den Rückwärtsgang ein und plötzlich läuft vieles nicht so rund. Auch Mars stiftet durch seine Auseinandersetzung mit Neptun gerade in Liebesdingen einige Verwirrung. Jetzt könnte sich entscheiden, ob Ihre Beziehung auf Sand gebaut ist oder ob sie den Härtetest der Realität besteht. Wie gut, dass Mars sich am Sonntag in die gelassene Waage bewegt. Das löst die Probleme zwar nicht auf ewig, gibt Ihnen jedoch Zeit, sich zu überlegen, was Sie wirklich wollen.

Ihr Mantra: „Ich verfolge meine Ziele und bin dennoch kompromissbereit.“