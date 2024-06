Das Schutz-Horoskop ab dem 10.06.2024: So bewahren Krebse Ihr Liebesglück!

Hand aufs Herz! Mit welchen guten Vorsätzen wollen Sie in Ihr neues Lebensjahr starten, besonders in Bezug auf die Liebe? Richtig: Sie wollen mehr zu sich selbst stehen und von Ihren Liebsten wertgeschätzt werden. Diese Woche wird sich zeigen, ob Sie dafür in der richtigen Beziehung sind. Der machtvolle Pluto lässt Sie in Verbindung mit dem agilen Mars klar erkennen, welche Angebote Ihres Gegenübers von Herzen kommen und welche nur gemacht werden, um Sie stärker an sich zu binden. Denken Sie an Ihre Vorsätze und geben Sie jetzt bloß nicht klein bei. Ihre Tapferkeit wird sich auf lange Sicht auszahlen, auch wenn Sie dafür jetzt vielleicht ein Opfer bringen müssen.

Ihr Mantra:

Ich stehe mutig für mich und meine Liebe ein.

