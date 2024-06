Das Schutz-Horoskop ab dem 10.06.2024: So bewahren Zwillinge Ihr Liebesglück!

Sie, lieber Zwilling, haben Glück, dass Ihr Beschützer Merkur durch Ihr Zeichen reist. So können Sie Beziehungsdramen, die dank Saturn auf Sie zukommen könnten, mit klugen Strategien und Argumenten im Keim ersticken. Trotzdem sollten Sie sich auf Provokationen gefasst machen, denn der streitlustige Mars trifft auf Wassermann-Pluto und möchte Sie in Liebesangelegenheiten aus der Reserve locken. Oft lassen Sie sich gern eine Hintertür offen, doch jetzt ist es an der Zeit, klare Stellung zu beziehen. Vertrauen Sie darauf, dass Offenheit der Schlüssel ist. Lassen Sie Ihre Liebsten Ihre wahren Gefühle erkennen, und so wird sich manches Liebeschaos von selbst ordnen.

Ihr Mantra:

Ich stehe zu meinen Gefühlen und teile sie furchtlos mit!

