Das Schutz-Horoskop ab dem 10.06.2024: So bewahren Wassermänner Ihr Liebesglück!

Wenn Venus durch die Zwillinge reist, lieber Wassermann, geht es in Ihrem Liebesleben hoch her. Das kann sehr erotisch sein, doch diese Woche könnte sich aufgrund der Einmischung von Merkur und Saturn sowie des kämpferischen Mars, der sich mit Pluto auseinandersetzt, eher aggressiv gestalten. Diese Kombination steigert Ihren Freiheitsdrang und Ihre Impulsivität – Kurzschlusshandlungen sind nicht auszuschließen.

Wenn Sie Ihre Partnerin oder Ihren Partner lieben, halten Sie jetzt unbedingt die Füße still und springen Sie nicht auf jede vermeintliche Provokation an. Unternehmen Sie stattdessen etwas nur für sich und kehren Sie in der kommenden Woche entspannt zum Sommerbeginn zurück.

Ihr Mantra:

Ich halte an meiner Liebe fest.

