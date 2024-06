Das Schutz-Horoskop ab dem 10.06.2024: So bewahren Widder Ihr Liebesglück!

Normalerweise unterstützt Ihr Herrscher, der feurige Mars, Sie hervorragend dabei, konsequent und aufrecht Ihren Weg zu gehen. Doch am Dienstag beeinträchtigt das angespannte Quadrat zu Pluto Ihre Fähigkeit, klar zu erkennen, was langfristig gut für Sie ist. Sie werden unvorsichtig und zeigen sich von Ihrer undiplomatischsten Seite, was Ihrer Liebe jetzt zum Verhängnis werden kann. Zum Glück bringt der clevere Merkur gemeinsam mit der Sonne am Freitag Licht ins Dunkel, sodass Ihr Gegenüber versteht, was hinter Ihren Kurzschlusshandlungen steckt, und es nicht allzu persönlich nimmt. Gehen Sie auf angebotene Kompromisse ein, um langfristig Zufriedenheit in Ihrer Partnerschaft zu finden.

Ihr Mantra:

Ich kläre meine Emotionen, bevor ich handle.

Lesen Sie außerdem: So nutzt der Widder den Sommer am besten