Das Schutz-Horoskop ab dem 10.06.2024: So bewahren Stiere Ihr Liebesglück!

Lieber Stier, in den vergangenen Jahren sind Streit und Kummer Ihnen nur allzu vertraut geworden. Somit sind Sie besser als viele andere Zeichen auf den Stresstest zum Wochenbeginn vorbereitet. Dennoch sollten auch Sie vorsichtig sein und Ihre Nerven nicht verlieren, wenn der heißblütige Mars in Ihrem Zeichen sich mit dem düsteren Pluto anlegt. Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse nach mehr Freiraum werden in den kommenden Tagen von Ihren Liebsten hinterfragt, vielleicht sogar eingeengt. Doch verteidigen Sie unbedingt Ihre Privatsphäre, ohne dabei jemanden vor den Kopf zu stoßen. Wenn Sie dem Druck jetzt nachgeben, schadet das der bisherigen Ungezwungenheit Ihrer Partnerschaft.

Ihr Mantra:

Ich genieße ein freies, zwangloses Liebesleben.

Lesen Sie auch: So nutzt der Stier den Sommer am besten