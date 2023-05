Sie brauchen die Mutter, um 2017 das Selbstvertrauen zu entwickeln, das in diesem Sonnenjahr Ihre Stärken, Ihre enormen kreativen Fähigkeiten aus Ihnen herausholen und Sie zum Erfolg führen wird. Die Rolle dieses fürsorglichen, praktischen, bodenständigen Wesens, das Sie stützt, Ihnen das Gefühl der Geborgenheit schenkt, kann tatsächlich Ihre Mutter übernehmen, von der Sie nie so ganz loskommen werden – aber auch eine größere Schwester vielleicht, eine erfolgreichere Freundin, und auch ein wesentlich älterer Partner, der Ihre Sehnsucht nach emotionaler Sicherheit und Stabilität stillt. Eine hilfsbereite, kluge Jungfrau vielleicht oder auch ein ernster, verantwortungsbewusster Steinbock, der tolerant und stark genug ist, um Ihren Traum von einem offenen Haus, im Kreis vieler Freunde zu erfüllen. Wenn dieser Mensch noch nicht an Ihrer Seite ist, könnten Sie ihm im März, April oder auch im Juni begegnen.

