Sie brauchen den Widerspruchsgeist. Ein Partner, der sehr ehrlich und offen mit Ihnen umgeht, der Ihnen nicht nur gnädig recht gibt und Sie ständig nur umschmeichelt. Aber gleichzeitig soll er auch nicht, alles was Sie tun, kritisieren. Er muss Ihr Kamerad sein, der zu Ihnen hält, Sie leidenschaftlich liebt, aber Ihnen gleichzeitig jede Freiheit lässt, nicht klammert, keine Besitzansprüche stellt – ein Wassermann vielleicht oder ein Schütze. Er holt das Beste aus Ihnen heraus, gibt Ihnen das Gefühl, nicht alleine zu sein, sondern gemeinsam zu kämpfen. Eine Rolle, die auch Ihre beste Freundin erfüllen kann, wenn der Partner zu nachgiebig, zu weich, zu unterwürfig ist. Im Februar, März, bis in den Juni hinein, haben Sie die Chance, diesem Menschen zu begegnen, wenn er bislang noch nicht an Ihrer Seite ist. Sie müssen nur bereit sein, auf ihn einzugehen.

