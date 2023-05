Sie brauchen den Freund fürs Leben, der Ihr Partner sein kann, Ihr großer Bruder oder eine Freundin Ihrer Familie, die seit jeher ganz eng mit Ihnen verbunden war. Oft erfüllen starke, alleinstehende Tanten diese Rolle, die Sie selbst fördert, motiviert und lenkt, um so zu werden, wie Ihre großartige, souveräne Mutter, es einst für Sie war – oder noch immer ist. Sie wird Ihnen unbewusst ein Vorbild sein, dem Sie nacheifern, was Sie 2017 zu viel Anerkennung und Erfolg im Beruf führen kann, wenn Sie im Februar, im Mai und besonders im August zu jener machtvollen, lebensbejahenden Persönlichkeit heranwachsen, mit diesem einmaligen sonnigen Wesen, das andere Menschen anführt und das Beste aus ihnen herausholt. Was auch kommen mag, mit was Sie auch immer konfrontiert werden – Ihre Familie wächst in diesem Sonnenjahr zusammen und wird Ziele erreichen, von denen Sie bislang nur träumten.

