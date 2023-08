Das Sternschnuppen-Horoskop ab 12. August 2023: Sternzeichen Schütze

Wünsche – davon haben Sie mehr als genug. Wo also anfangen? Als Schütze brauchen Sie Struktur und daher sollten Sie mit einer ungeordneten Liste beginnen und diese nach Prioritäten sortieren. Sind Sie gerade in einer glücklichen Beziehung? Dann wünschen Sie sich zu erfahren, was Sie tun können, damit es so bleiben möge. Gibt es Probleme? Dann bitten Sie um die Chance, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Sind Sie Single? Dann wünschen Sie sich Erkenntnisse darüber, was Sie tun können, damit die Liebe endlich in Ihr Herz einziehen darf. Eins steht fest: Alle Veränderung kann und wird nur von Ihnen selbst ausgehen.

Sternschnuppenwunder des Schützen: Mein Wunsch besitzt die Kraft des Sternenhimmels! Ich bin der Schöpfer meiner Wirklichkeit!