Das Sternstunden-Horoskop für das Sternzeichen Schütze

Der Sternensturm fegt über Ihr Leben hinweg, wird viel durcheinanderwirbeln, was Ihnen gut und wichtig erschien. Uranus ist im beflügelnden Trigon zu Ihnen und Merkur im Sextil. Sie werden Ihr Leben radikal verändern, weil Sie erkennen, was nur auf Täuschung aufgebaut ist. Sie müssen ehrlicher zu sich selbst sein.

Der Uranus-Pluto-Orkan am Mittwoch: Die Fesseln einer Beziehung erscheinen Ihnen jetzt unerträglich, wenn Sie sich keinen Freiraum erhalten konnten. Sie neigen zum spontanen, unüberlegten Befreiungsschlag, den Sie bereuen werden.

Der Uranus-Merkur-Sturm am Donnerstag: Sie erkennen, was überholt ist, was nicht mehr zu Ihrem Leben passt. Haben Sie Geduld, warten Sie ab, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um sich durchzusetzen.

Das Merkur-Pluto-Gewitter am Donnerstag: Sie können sich noch beherrschen, eine unüberlegte Entscheidung zu treffen. Aber was Sie sagen, ist offen oft zu direkt und taktlos.

Ihre Sternstunde: Am 26. November um 15.16 Uhr sorgen Sonne und Uranus im Trigon für einen unerwarteten Glücksfall.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze!