Das Venus-Pluto-Horoskop für den Skorpion

Skorpione sind, was Thema Beziehung angeht, grundsätzlich zurückhaltend. Lieber haben Sie eine Handvoll guter Freunde als eine bunte Schar von Eintagsfliegen. Ihren Seelenpartner erkennen Sie daran, dass er dieses Bedürfnis in Ihnen voll und ganz anerkennt. Doch während Sie Bindungen normalerweise nur langsam aufbauen, geschieht dies in seiner Gegenwart über Nacht. Es ist, als ob Sie sich nicht nur aus diesem Leben kannten. Es ist Karma. Ihre Leben weisen erstaunliche Parallelen auf, und wenn man Sie beide zusammen sieht, dann versteht man, was es bedeutet, ein Herz und eine Seele zu sein ...

Ihr Seelenpartner-Geschenk: An deiner Seite fühle ich mich erst ganz. Unsere Liebe ist älter als die Zeit und sie wird für immer halten.

Foto Social Media: iStock/kieferpix und iStock/cidepix